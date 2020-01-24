Известная украинская певица Тина Кароль, которая недавно рассказала о романе с Даном Баланом, опубликовала "свежее" фото. Так, пикантный снимок появился в Instagram звезды.

На нем певица позирует в коротком вязанном платье-свитере.

Фото: instagram.com/tina_karol

Фанатам понравился "уютный" снимок звезды. Они написали массу комплиментов и теплых слов в комментариях к публикации.

"Уютно", "Сразу чувствуется тепло", "Красавица", "Королева", "Такая домашняя", "Уютная", "Тина, ты прекрасна", "Красотка", "Фото супер", "Пригласи на чашечку кофе", "Какие ноги", "Классное фото", "Уютненько так", "Шикарная женщина", "Какая вы красивая", "Мы тебя любим!", - написали юзеры социальной сети.

Ранее мы писали о том, что Тина Кароль взбудоражила фанатов королевским образом, а также Ани Лорак поразила поклонников внешним видом.

Добавим, что 50-летняя Дженнифер Энистон удивила поклонников архивными фото, а Анфиса Чехова взбудоражила пользователей сети фигурой в купальнике.