В пятницу, 24 января, в Турции у женщины нашли симптомы пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Власти страны приняли решение отправить женщину, которая прибыла авиарейсом из Китая, назад.

Об этом сообщает газета "Yeni Safak" со ссылкой на Министерство здравоохранения Турции.

По данным издания, такая мера была предпринята по согласованию с самой пассажиркой. Стало также известно, что под наблюдение взяты 15-20 человек, которые находились в контакте с путешественницей, прилетевшей из Китая.

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В Минздраве сообщили, что по результатам проверки прибывающих в республику пассажиров при помощи тепловизоров на данный момент ни одного случая выявления нового типа коронавируса на территории Турции не установлено.

Напомним, что новая форма пневмонии напугала медиков, поскольку они ранее с подобным штаммом не сталкивались. Однако они нашли способ лечения. А в изолированном из-за смертельного коронавируса городе Ухань, жители устраивают драки за еду в супермаркетах.

Раньше сообщалось о том, что с 23 января в Китае ввели временный запрет покидать город для жителей Уханя из-за заболеваний новым вирусом, который вызывает пневмонию и является смертельным.