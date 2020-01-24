Опасный коронавирус попал в Турцию [ Редактировать ]
В пятницу, 24 января, в Турции у женщины нашли симптомы пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Власти страны приняли решение отправить женщину, которая прибыла авиарейсом из Китая, назад.
Об этом сообщает газета "Yeni Safak" со ссылкой на Министерство здравоохранения Турции.
По данным издания, такая мера была предпринята по согласованию с самой пассажиркой. Стало также известно, что под наблюдение взяты 15-20 человек, которые находились в контакте с путешественницей, прилетевшей из Китая.
В Минздраве сообщили, что по результатам проверки прибывающих в республику пассажиров при помощи тепловизоров на данный момент ни одного случая выявления нового типа коронавируса на территории Турции не установлено.
Напомним, что новая форма пневмонии напугала медиков, поскольку они ранее с подобным штаммом не сталкивались. Однако они нашли способ лечения. А в изолированном из-за смертельного коронавируса городе Ухань, жители устраивают драки за еду в супермаркетах.
Раньше сообщалось о том, что с 23 января в Китае ввели временный запрет покидать город для жителей Уханя из-за заболеваний новым вирусом, который вызывает пневмонию и является смертельным.
по теме
Вспышка коронавируса: в Китае строят больницу для зараженных
Введение в строй новой больницы позволит сконцентрировать медицинские ресурсы в одном месте
Коронавирус в Украине: Гончарук рассказал подробности
В пятницу, 24 января, глава Кабинета министров Украины Алексей Гончарук в ходе брифинга заявил о том, что правительство страны создало оперативный штаб
Спалах нового коронавірусу: у Китаї ізолювали два міста
Кількість інфікованих в країні зросла, 17 людей померло. Надзвичайний комітет Всесвітньої організації охорони здоров'я - засідає в Женеві, щоб оцінити рівень небезпеки
Коронавирус в Украине: в Минздраве назвали риски
В четверг, 23 января, исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья при Министерстве здравоохранения Игорь Кузин сделал заявление
Драки за еду и пустые прилавки: жителей Китая охватила паника (видео)
Жители китайского города Ухань, который пришлось изолировать из-за вспышки смертельного коронавируса, начали драться в местном супермаркете за еду