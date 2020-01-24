Коронавирус в Китае: откуда взялась эпидемия [ Редактировать ]
Ученые выяснили, с чего началась эпидемия коронавируса в Китае. Так, установлено, что смертельный вирус начался с рыбного рынка в городе Ухань, однако переносчиками болезни стали вовсе не рыбы. Об этом сообщает nv.ua.
Выяснилось, что на рынке продавались не только морепродукты, но и свиньи, птицы, летучие мыши и даже змеи. Именно от последних вирус, видимо, и передался людям.
Проведя подробный генетический анализ вируса и сравнив его с имеющейся генетической информацией о различных вирусах из разных географических мест и видов хозяев, исследователи пришли к выводу, что 2019-нCoV, по-видимому, является вирусом, который образовался из комбинации коронавируса летучих мышей и другого коронавируса неизвестного происхождения.
Команда обнаружила доказательства того, что 2019-nCoV, вероятно, обитал в змеях, прежде чем передаваться людям. Рекомбинация в белке, связывающем вирусный рецептор, могла позволить межвидовую передачу от змеи к человеку.
Раньше сообщалось о том, что с 23 января в Китае ввели временный запрет покидать город для жителей Уханя из-за заболеваний новым вирусом, который вызывает пневмонию и является смертельным.
Кроме того, украинских туристов также предупреждают об опасном вирусе в Китае. Новая форма пневмонии напугала медиков, поскольку они ранее с подобным штаммом не сталкивались. А в изолированном из-за смертельного коронавируса городе Ухань, жители устраивают драки за еду в супермаркетах.
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