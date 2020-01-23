Драки за еду и пустые прилавки: жителей Китая охватила паника (видео) [ Редактировать ]
В Китае, в изолированном из-за смертельного коронавируса городе Ухань, жители устраивают драки за еду в супермаркетах. В Twitter появилось видео, заснятое в одном из магазином. Об этом пишет "Би-би-си".
В городе проживают почти девять миллионов человек. Въезды и выезды в город ограничили 21 января. В Ухане остановился общественный транспорт, в том числе железные дороги.
23 января все рейсы из города отменены. Полеты в Ухань также почти полностью остановлены.
Сроки действия ограничений на передвижения не оговорены.
В связи с этим, в городе начинается паника, люди массово скупают продукты в магазинах, боятся, что еды будет не хватать.
В настоящее время установлено, что коронавирус 2019-nCoV передается от человека к человеку. Главными симптомами заражения являются повышенная температура, утомление и кашель с небольшой мокротой.
武汉紧急封城，物资紧缺恐慌，莱价疯涨，大妈们戴着口罩抢菜，大打出手！这次我能理解她们，毕竟是生存之战！ https://t.co/XTuYN5ijpd pic.twitter.com/B9j3anmKqf— 财经冷眼 (@charles984681) January 23, 2020
Как сообщалось ранее, с 23 января в Китае ввели временный запрет покидать город для жителей Уханя из-за заболеваний новым коронавирусом, который вызывает пневмонию и является смертельным.
Украинских туристов также предупреждают об опасном вирусе в Китае. Новая форма пневмонии напугала медиков, поскольку они ранее с подобным штаммом не сталкивались.
В США начали разрабатывать вакцину от страшного вируса. Отметим, что в китайском городе Ухань уже три человека скончались от нового типа коронавируса.
по теме
Коронавирус в Китае: количество погибших растет
В четверг, 23 января, появилась информация о том, что в Китае возросло количество погибших в результате заражения новым коронавирусом
Коронавирус в Китае: опасный вирус может мутировать
Отмечается, что были доказательства респираторной передачи от пациента к пациенту
Коронавирус в Китае: ВОЗ собирает экстренное заседание
В среду, 22 января, в Женеве (Швейцария) соберется комитет ВОЗ
МОЗ України проведе брифінг щодо поширення нового коронавірусу
Актуальну інформацію громадянам мають надати представники МОЗ та всесвітньої організації охорони здоров'я
Коронавирус в Китае: жителям Уханя запретят покидать город
Работа общественного транспорта, аэропорта и вокзалов города будет также приостановлена