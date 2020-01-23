В Китае, в изолированном из-за смертельного коронавируса городе Ухань, жители устраивают драки за еду в супермаркетах. В Twitter появилось видео, заснятое в одном из магазином. Об этом пишет "Би-би-си".

В городе проживают почти девять миллионов человек. Въезды и выезды в город ограничили 21 января. В Ухане остановился общественный транспорт, в том числе железные дороги.

23 января все рейсы из города отменены. Полеты в Ухань также почти полностью остановлены.

Читайте также Коронавирус в Китае: количество погибших растет

Сроки действия ограничений на передвижения не оговорены.

В связи с этим, в городе начинается паника, люди массово скупают продукты в магазинах, боятся, что еды будет не хватать.

В настоящее время установлено, что коронавирус 2019-nCoV передается от человека к человеку. Главными симптомами заражения являются повышенная температура, утомление и кашель с небольшой мокротой.

Как сообщалось ранее, с 23 января в Китае ввели временный запрет покидать город для жителей Уханя из-за заболеваний новым коронавирусом, который вызывает пневмонию и является смертельным.

Украинских туристов также предупреждают об опасном вирусе в Китае. Новая форма пневмонии напугала медиков, поскольку они ранее с подобным штаммом не сталкивались.