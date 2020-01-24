Білорусь не буде частиною Росії. Про це заявив президент республіки Олександр Лукашенко. І наголосив: Білорусь суверенна і незалежна.

І саме цю позицію, за словами Лукашенка, він уже кілька років відстоює у переговорах з Путіним. Бо ж останнім президентом своєї країни бути не хоче.

Перемовини про так звану "поглиблену інтеграцію" Білорусь і РФ вели протягом всього минулого року. Напрацьовані документи глави держав мали підписати в грудні.

Та цього так і не сталося сторони, зокрема, не домовилися про торгівлю нафтою і газом.