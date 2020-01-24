Мінохорони здоров'я створили штаб боротьби з новим коронавірусом [ Редактировать ]
У зв'язку з коронавірусом у міністерстві охорони здоров'я України створили оперативний штаб. Про це повідомив очільник уряду Олексій Гончарук. Прем'єр-міністр наголосив, поки що немає жодного підтвердженого випадку захворювання на вірус в Україні. Тож і підстав для паніки немає.
"Ми сьогодні прийняли рішення дуже чіткий план дій, що має бути зроблено. Вже створено оперативний штаб на рівні Міністерства охорони здоров'я під керівництвом міністра. Ми останні кілька днів комунікуючи з ВООЗ. Станом на сьогодні ніяких підстав для переживань в Україні немає", - говорить Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України.
по теме
МОЗ України проведе брифінг щодо поширення нового коронавірусу
Актуальну інформацію громадянам мають надати представники МОЗ та всесвітньої організації охорони здоров'я
Коронавірус у Китаї: місто Ухань відрізали від світу
Вулиці 11-мільйонного міста спорожніли. Хто не встиг виїхати - сидить удома. Саме тут в грудні з'явився новий вірус, тут же наразі переважна більшість хворих і загиблих. Зупинений рух громадського транспорту, сюда не їздять потяги та не літають літаки
Смертельний коронавірус наближається до України
Одну людину з підозрою на захворювання госпіталізували в Мінську. Хворих уже виявили в Таїланді, Японії, Південній Кореї
Грип в Україні забрав життя 11 людей
У містах оголошують карантин. Від сьогодні і до третього лютого навчання призупинили у школах Кам'янця-Подільського
Коронавирус в Украине: заболевание подозревают у троих человек
В пятницу, 24 января, министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая сделала заявление