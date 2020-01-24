У зв'язку з коронавірусом у міністерстві охорони здоров'я України створили оперативний штаб. Про це повідомив очільник уряду Олексій Гончарук. Прем'єр-міністр наголосив, поки що немає жодного підтвердженого випадку захворювання на вірус в Україні. Тож і підстав для паніки немає.

"Ми сьогодні прийняли рішення дуже чіткий план дій, що має бути зроблено. Вже створено оперативний штаб на рівні Міністерства охорони здоров'я під керівництвом міністра. Ми останні кілька днів комунікуючи з ВООЗ. Станом на сьогодні ніяких підстав для переживань в Україні немає", - говорить Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України.