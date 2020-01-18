Пьяный пассажир метро устроил дебош и напал на полицейского [ Редактировать ]
В пятницу, 17 января, в Киеве на станции метро "Контрактовая площадь" случилось происшествие. Известно, что пассажира метрополитена задержали за нападение на полицейского. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
По предварительной информации, правоохранитель заметил в вестибюле двух мужчин с явными признаками опьянения. Он объяснил им, что пользоваться услугами метрополитена в таком состоянии запрещено и предложил воспользоваться другим видом транспорта.
На замечание полицейского мужчины начали агрессивно вести себя, высказываться нецензурной бранью, угрожать, а затем один из них ударил правоохранителя в лицо. Полицейский, применив меры физического воздействия и специальные средства, задержал злоумышленника на месте и вызвал следственно-оперативную группу для документирования события.
Следователи управления полиции в метрополитене ГУНП в Киеве уже сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что преступники напали на ресторан и изрезали сотрудников.
по теме
В Киеве голый мужчина в перчатках выпрыгнул из окна
В субботу, 18 января, в Киеве на бульваре Верховного Совета, 14б дворник обнаружила жуткую находку
В Киеве Chevrolet "влетел" в пешехода (фото)
Пострадавшего сразу забрала скорая помощь предварительно с тяжелыми травмами головы
В Киеве горе-мать выбросила ребенка в мусорный контейнер
В ночь на 15 января в Киеве на улице Героев Севастополя, 22 случилось происшествие
В Киеве отец забил сына граблями
По предварительной информации, мужчина пришел к своему отцу, чтобы попросить у него денег
Мужчина попросил у коллеги пистолет и застрелился в офисе
В Оболонском районе Киева на проспекте Героев Сталинграда, 6 случилось происшествие