В пятницу, 17 января, в Киеве на станции метро "Контрактовая площадь" случилось происшествие. Известно, что пассажира метрополитена задержали за нападение на полицейского. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

По предварительной информации, правоохранитель заметил в вестибюле двух мужчин с явными признаками опьянения. Он объяснил им, что пользоваться услугами метрополитена в таком состоянии запрещено и предложил воспользоваться другим видом транспорта.

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На замечание полицейского мужчины начали агрессивно вести себя, высказываться нецензурной бранью, угрожать, а затем один из них ударил правоохранителя в лицо. Полицейский, применив меры физического воздействия и специальные средства, задержал злоумышленника на месте и вызвал следственно-оперативную группу для документирования события.

Следователи управления полиции в метрополитене ГУНП в Киеве уже сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что преступники напали на ресторан и изрезали сотрудников.