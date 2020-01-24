В Украине, в аэропорту "Борисполь" усилили меры безопасности из-за опасного коронавируса. Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья при Минздраве Игорь Кузин.

"На сегодняшний день прямого авиасообщения с Уханем нет, но есть с Китаем. Сегодня прибыл самолет из китайского города Санья и санитарными подразделениями Лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины был проведен прием этого самолета. Дополнительные меры наблюдения за пассажирами не вводятся", - рассказал Кузин.

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Члены экипажа и сотрудники Лабораторного центра опрашивали пассажиров на счет их самочувствия. И теперь эта процедура будет постоянной.

Таким образом, каждый день санитарные подразделения будут встречать самолеты, которые прибывают из Китая. Дополнительных мер пока вводить не будут.

По словам Кузина, эти "решения могут пересмотреть только после рекомендаций со стороны Всемирной организации здравоохранения".

Проводится быстрая оценка потребности в изделиях медицинского назначения, а также расходных материалов в случае попадания вируса на территорию Украины, чтобы мы смогли проверить имеющиеся запасы в рамках функционирования лабораторных центров Минздрава.

Напомним, что новая форма пневмонии напугала медиков, поскольку они ранее с подобным штаммом не сталкивались. Однако они нашли способ лечения. А в изолированном из-за смертельного коронавируса городе Ухань, жители устраивают драки за еду в супермаркетах.

Раньше сообщалось о том, что с 23 января в Китае ввели временный запрет покидать город для жителей Уханя из-за заболеваний новым вирусом, который вызывает пневмонию и является смертельным.