В пятницу, 24 января, стало известно, что в китайском городе Ухань началось скоростное строительство больницы, которая будет заниматься лечением зараженных коронавирусом. Медучреждение должно быть готово в течение шести дней, сообщает "Интерфакс-Украина".

Введение в строй новой больницы позволит сконцентрировать медицинские ресурсы в одном месте, а также сократит возможные контакты больных со здоровыми.

Напомним, что число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, в Китае по состоянию на 00:00 часов пятницы достигло 830 человек, летальный исход зафиксирован в 25 случаях.

Напомним, что новая форма пневмонии напугала медиков, поскольку они ранее с подобным штаммом не сталкивались. Однако они нашли способ лечения. А в изолированном из-за смертельного коронавируса городе Ухань, жители устраивают драки за еду в супермаркетах.

Раньше сообщалось о том, что с 23 января в Китае ввели временный запрет покидать город для жителей Уханя из-за заболеваний новым вирусом, который вызывает пневмонию и является смертельным.