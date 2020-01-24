Коронавирус в Украине: заболевание подозревают у троих человек [ Редактировать ]
В пятницу, 24 января, министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что в Украине зафиксировали три случая подозрения на коронавирус. Об этом передает корреспондент "РБК-Украина".
По ее словам, два из трех случаев не подтвердились.
"На сегодня в Украине мы уже расследовали три случая подозрения на коронавирус. Из них два не были подтверждены. По еще одному случаю проводится эпидемическое расследование с привлечением ведущих эпидемиологов. Каждый случай будет как расследован, и донесен до населения", - заявила она.
Напомним, что новая форма пневмонии напугала медиков, поскольку они ранее с подобным штаммом не сталкивались. Однако они нашли способ лечения. А в изолированном из-за смертельного коронавируса городе Ухань, жители устраивают драки за еду в супермаркетах.
Раньше сообщалось о том, что с 23 января в Китае ввели временный запрет покидать город для жителей Уханя из-за заболеваний новым вирусом, который вызывает пневмонию и является смертельным.
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