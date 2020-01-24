Нарешті є актуальна й офіційна інформація скільки ж нас всього в Україні. 37 мільйонів 290 тисяч. Це кількість населення нашої країни без врахування окупованих територій та тих українців, які мігрували за кордон. Ці дані представив Дмитро Дубілет - міністр Кабінету міністрів.

Використавши новий для України спосіб, а саме аналіз даних операторів мобільного зв'язку, а також доступних державних реєстрів та математичні методи урядовці встановили ще й кількість мешканців областей та міст нашої держави.

Виявилося, наприклад, що у Києві живе десята частина населення - 3,7 мільйонів людей, отже багаторічна тенденція на збільшення числа киян і досі зберігається. А деякі області - Тернопільська та Закарпатська - втратили від останнього перепису населення 2001 року вже більше третини своїх мешканців.

"Я сподіваюся, що протягом одного двох років ми зможемо довести до ладу великий проект по запуску єдиного реєстру українців. Який буде верифікований, який буде наповнюватися з одночасно з багатьох реєстрів, а не зараз там в нас багато реєстрів, кожен живе своїм життям. І я дуже сподіваюся, що там вже наступного року ми зможемо щодня давати відповідь про те, скільки ж мешкає людей в Україні", - говорить Дмитро Дубілет, міністр Кабінету Міністрів.