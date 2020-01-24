Споживачі знову мають сподіватися на самих себе

Тарифи обіцяли знизити, але... Менші суми у платіжках побачили далеко не всі українці. Хтось справді, сплатив за тепло та гарячу воду дешевше, ніж раніше. Але чому для інших вартість комуналки не змінилась, а для декого ще й зросла? У цій непростій темі розбиралася наша Олена Зоріна.

Для родини пані Мадіни плата за опалення значна стаття витрат у сімейному бюджеті. Минулого опалювального сезону суми у платіжках сягали двох із половиною тисяч гривень. Цьогоріч менше, бо пощастило погода осіння. Плюс у грудні, як і більшість столичних мешканців, отримала перерахунок. У середньому суми менші на 20 відсотків.

"Это конечно незначительная цифра, 150-200 гривен, но если она будет уменьшаться конечно мы почувствуем", - запевняє Мадіна Топчій, жителька Києва.

Так вирішив Уряд, ухваливши постанову, в якій ціну за опалення фактично прив'язав до поточної вартості газу. За арифметикою Кабміну, тариф мав би бути меншим аж до 30 відсотків. Але не так сталося, як гадалося.

"Очевидно, що люди чекали отих 30% анонсованих, але 30% ніде немає. Тобто десь є 20%, 23%, 18%, 5%. Це все залежить від структури тарифу по кожному конкретному підприємству", - говорить Тетяна Бойко, координаторка житлово-комунальних та енергетичних програм громадянської мережі "Опора".

Щасливців по всій Україні виявилося небагато. Лише 10% підприємств, що виробляють теплову енергію, погодилися на цей крок.

Це Черкаси. І тут новина про перерахунок викликала комунальний Гвалт. Голова Асоціації ОСББ Володимир Друмашко ледь встигає виправдовуватися, хоча сам не розуміє - за що.

"Люди просто дзвонять і кажуть: я не розумію. Бачим платіжку, а там ціни не просто не знизилися, ще й збільшилися. Обурювалися, скандалили. Приходилося пояснювати, що це не ми обіцяли", - говорить Володимир Друмашко, голова Асоціації ОСББ міста Черкаси.

Схожа картина і в Миколаєві.

"Це за грудень, а це ноябрь. За ноябрь 800, за декабрь 910".

Але при цьому батареї у Валентини Іллівни ледь жевріють. Тепловиробники на це відповідають: далі буде. Наступного опалювального сезону плата ще зросте.

"Підвищення тарифу для населення буде порядка 30%" - говорить Катерина Куценко, заступник директора з економічних питань ОКП "Миколаївоблтеплоенерго".

Чому ж плата в різних регіонах настільки різна? Чому одні тепловиробники знизили вартість, інші підвищили? А в платіжках суцільна плутанина? Пробуємо розібратися.

Перерахунок лише звучить просто. Насправді за цим словом криється доволі складна формула. У ній враховують, і погодні умови, і те, скільки спожив абонент. А головне - паливо, з якої виробляють тепло. І тут собівартість виробництва різна. Тому різні маємо і цифри у платіжках.

Ухвалена постанова уряду стосується лише підприємств, які виробляють тепло, спалюючи газ.

"Перерахунок робиться вартості гігакалорій, а вартість гігакалорій у всіх регіонах України вона різна. Наприклад, в Івано-Франківську там вартість гігакалорій близько 1200 гривень, а в місті Сміла Черкаської області ще донедавна вартість гігакалорій була 2500 тисячі гривень", - говорить Олег Попенко, експерт з питань житлово-комунального господарства.

"Здесь много факторов влияет. Например, протяженность сетей по городу. Чем больше город, чем больше сетей и чем больше домов потребителей тем соотвественно дешевле будет производство гигакалорий. Но доставка будет немного дороже потому что сети большие. Если говорим о Киеве, это около 3 тысяч км труб! Состояние сетей, ремонт, порывы, это все тоже в тарифе, это все мы оплачиваем", - говорить Олександр Скубченко, голова Житлового союзу України.

Єдина формула розрахунку існує, кажуть експерти. Але рахувати комунальники можуть по-різному.

"Тариф зменшився, але обсяг споживання в основному збільшився. Тому так вийшло, що більшість людей отримали більші платіжки за грудень, ніж це були платіжки за листопад", - говорить Тетяна Бойко, координаторка житлово-комунальних та енергетичних програм громадянської мережі "Опора".

У виробників тепла, які перерахунок не зробили, своя арифметика. Одні кажуть: такої вказівки не було.

"Всі ці корегування проводить національний регулятор, не підприємство. Національна комісія нам корегування тарифу не здійснила", - говорить Катерина Куценко, заступниця директора з економічних питань ОКП "Миколаївоблтеплоенерго".

А інші зізнаються: не перерахували, аби не втратити ще більше. Однак, не уточнюють, на що витратять заощаджене.

"Підстави для перерахування певні є. Це приблизно 9%, тобто ні про які 30, 20 навіть 10 не йдеться", - говорить Павло Карась, директор КП "Черкаситеплокомуненерго".

Розрахунок у Черкасах ось такий:

"В середньому тариф, який зараз в Черкаській області, який платять люди, складає 2200 гривень за гігікалорію. Наш тариф 1606", - говорить Павло Карась.

На зниженій вартості газу вдалося зекономити майже 6 мільйонів гривень. Однак, стверджує директор, і перерахунок начебто ще до постанови уряду зробили! Тому навіщо другий - не розуміють.

"Менша вартість газу, чим була в тарифі з травня по листопад уже зкорегована. Грудень они зкорегують орієнтовно в квітні. Коли я зараз зроблю перерахунок, я задаю питання: в мене двічі знімуть 5,9 мільйона? Відповіді немає", - говорить Павло Карась.

До всього і вартість газу, каже керівник, дешевшою не буде.

"Грудень - вартість газу була 4750, а в січні - вартість газу 6600".

А от вже математика столична. Це київське підприємство працює на вугіллі. І хоча постанова уряду його не обходить, тариф тут усе ж переглянули. У менший бік.

"На 32%. І після його введення в дію він буде найнижчим в Україні. Цей тариф він ще не затверджений поки що НКРЄ КП. Це незалежно від нас. Є певні метолодологічні складнощі між МінЖКХ і НКРЄ КП", - говорить В'ячеслав Селіванов, генеральний директор підприємства з виробництва теплової енергії.

Чи можна змусити виробників теплової енергії, які працюють на газу, знизити тариф? Експерти відповідають: варто, але шлях це довгий і складний.

"Містянам потрібно звернутися в органи місцевого самоврядування, якщо це відноситься до котелень, які працюють на газу, з проханням впливу на ці компанії", - говорить Олег Попенко, експерт з питань житлово-комунального господарства.

Але у постанові є цікава деталь! Підприємства не зобов'язують змінювати тариф. Лише рекомендують.

"Отвественности никакой не будет, потому что это постановление ни от кого ничего не требует. Оно просто, как Гончарук сказал, дает право", - говорить Олександр Скубченко, голова Житлового союзу України.

Через газ, чи через щось інше, але за опалення, найімовірніше, доведеться платити більше.

"Січень місяць він ми вже бачимо набагато холодніший, ніж грудень. Тобто споживання в січні буде більше, тобто сума нарахувань буде більше, ніж у грудні", - говорить Олег Попенко, експерт з питань житлово-комунального господарства.

От і виходить, що, по суті, споживачі знову мають сподіватися на самих себе. І можливо... трохи на погоду.

"Есть надежда, что погода уменьшит эту цифру".