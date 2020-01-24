Одразу з Давосу президент України відбув із візитом до Ізраїлю. Було багато очікувань щодо цієї поїздки. Однак справдилися далеко не всі вони. Тему продовжать мої колеги.

Всесвітній форум пам'яті жертв Голокосту, напевне, найбільш значуще зовнішньо-політичне досягнення Ізраїлю - близько півсотні лідерів різних держав з'їхалися в Ієрусалим. Тим неординарніше виглядає рішення українського президента. Володимир Зеленський віддав місця, призначені йому та делегації тим, хто вижив під час Голокосту. І яких не покликали на форум.

Від самого початку цей захід викликав неоднозначну реакцію в суспільстві. Одні говорили, що таким чином прем'єр Ізраїлю вирішує свої електоральні проблеми. Інші, що форум взагалі призначений винятково для російського президента Путіна, якого хочуть зробити поступливішим у сирійському питанні і у справі ізраїльтянки, яку засудили в Росії за контрабанду наркотиків. Треті називають форум - фактичним визнанням Ієрусалима, як столиці єврейської держави.

Керівництво меморіального комплексу "Яд-Вашем" засудило вчинок Зеленського. Мовляв, це захід дипломатичний. Але простим ізраїльтянам те, що зробив український президент, сподобалось. Політологи назвали це чудовим ходом з точки зору піару і суспільної моралі.

"У Зеленского был очень трудный выбор - или находиться в зале молчаливым слушателем речи президента России, без возможности отреагировать, или вообще не участвовать в международном форуме. Зеленский, на мой взгляд, придумал такое очень креативное решение - сделал очень благородный жест, передал места украинской делегации реальным старикам, выжившим в Холокосте и при этом избежал необходимости слушать речь Путина", - говорить Шимон Бриман, руководитель отдела Восточной Европы университета Хайфи.

Перед візитом багато говорили про можливу зустріч Путіна і Зеленського в кулуарах форума. Сам український президент цього не виключав і навіть заявив: якщо таке станеться - говоритимуть про Обмін полоненими. Однак зустріч так і не відбулася.

Сам Зеленський сьогодні зранку відвідав Музей Голокосту в Яд-Вашемі, і зміг його оглянути. Під час форуму це було неможливо через величезну кількість високих гостей. Зеленський з дружиною поклали вінок до монумента "долина знищених общин".

"Зеленский подчеркнул, что ему очень важно почтить память погибших. А для этого вовсе необязательно было сидеть и слушать унылые речи различных президентов", - вважає Шимон Бриман.

Про пам'ять загиблих йшлося, зокрема, й на зустрічі Нетаниягу з Зеленским сьогодні зранку. В резиденції прем'єра. У вітальній промові той помилився і назвав Зеленського прем'єр-міністром. Однак на атмосферу зустрічі це не вплинуло. Найперше, Нетаньягу подякував за візит, і ще раз висловив співчуття щодо збитого і Ирані літака.

"Я дуже радий тому, як розвиваються відносини наших країн. Наша зустріч в Україні покращила ці зв'язки. Сьогодні ми також сумуємо через трагедію - збиття вашого літака силами "Іранської революції", - говорить Беньямін Нетаниягу, прем'єр-міністр Ізраїлю.

Промова Зеленського у відповідь була геть не протокольною. Він сказав, що для нього велика честь представляти український народ, який добре знає, Що таке геноцид. І далі - знову вчинив нетривіально.

"І щодо тієї жахливої трагедії я підготував листи, які хотів би зачитати у вашій присутності. Є три дуже важливі історії, які я б хотів розповісти вам", - говорить Володимир Зеленський, президент України.

Остання історія закінчувалася так:

"І в 40 років його внук став президентом, який стоїть перед вами",

Опісля український президент зустрівся зі своїм ізраїльським колегою Реувеном Рівлиним, побувал біля Стіни плачу, де молився про мир.