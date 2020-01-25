Коронавирус в Китае: на популярном среди украинцев курорте Хайнань подтвердили 17 случаев заболевания [ Редактировать ]
На популярном среди украинцев курорте Хайнань подтвердили 17 случаев заболевания коронавирусом. Этот вирус активно распространяется из Китая по миру. Тропический остров Хайнань теперь тоже попал в опасную зону.
Всего за несколько суток в курортном регионе выявили 17 случаев заражения коронавирусом.
Также, на территории Китая зафиксировано 1 355 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Global Times.
Коронавирус 2019-nCoV передается воздушно-капельным путем, и заразиться теперь очень легко. В связи с этим, во многих странах сейчас усилили контроль на границах и в аэропортах.
В Украине, в аэропорту "Борисполь", усилили меры безопасности из-за опасного коронавируса. Самолеты, которые прилетают с китайских городов, проверяют санитарные подразделения Лабораторного центра Минздрава. После посадки пассажиров самолета опрашивают и проверяют самочувствие.
В МИД сообщили, что украинцы в Китае должны придерживаться строгих правил, чтобы не заболеть новым смертельным коронавирусом.
Но, на сайте МИД Украины эти рекомендации отсутствуют. В Министерстве иностранных дел не дают никаких комментариев о ситуации с украинскими туристами на острове Хайнань.
Мы подготовили для вас несколько базовых рекомендаций для избежания заражения коронавирусом:
- избегать контактов с животными;
- не есть сырое мясо;
- не контактировать с людьми, у которых есть признаки заболевания;
- регулярно и тщательно мыть руки.
Также, российские туристы массово отказываются от туров в Хайнань.
Во Франции подтвердили три случая заражения коронавирусом. Два пациента были госпитализированы в Париже. Об этом заявила министр здравоохранения Франции Аньес Бюзен.
Напомним, что новая форма пневмонии напугала медиков, поскольку они ранее с подобным штаммом не сталкивались. Однако они нашли способ лечения. А в изолированном из-за смертельного коронавируса городе Ухань, жители устраивают драки за еду в супермаркетах.
Раньше сообщалось о том, что с 23 января в Китае ввели временный запрет покидать город для жителей Уханя из-за заболеваний новым вирусом, который вызывает пневмонию и является смертельным.
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