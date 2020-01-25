На популярном среди украинцев курорте Хайнань подтвердили 17 случаев заболевания коронавирусом. Этот вирус активно распространяется из Китая по миру. Тропический остров Хайнань теперь тоже попал в опасную зону.

Всего за несколько суток в курортном регионе выявили 17 случаев заражения коронавирусом.

Также, на территории Китая зафиксировано 1 355 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Global Times.



Коронавирус 2019-nCoV передается воздушно-капельным путем, и заразиться теперь очень легко. В связи с этим, во многих странах сейчас усилили контроль на границах и в аэропортах.

В Украине, в аэропорту "Борисполь", усилили меры безопасности из-за опасного коронавируса. Самолеты, которые прилетают с китайских городов, проверяют санитарные подразделения Лабораторного центра Минздрава. После посадки пассажиров самолета опрашивают и проверяют самочувствие.

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В МИД сообщили, что украинцы в Китае должны придерживаться строгих правил, чтобы не заболеть новым смертельным коронавирусом.

Но, на сайте МИД Украины эти рекомендации отсутствуют. В Министерстве иностранных дел не дают никаких комментариев о ситуации с украинскими туристами на острове Хайнань.

Мы подготовили для вас несколько базовых рекомендаций для избежания заражения коронавирусом:

избегать контактов с животными;

не есть сырое мясо;

не контактировать с людьми, у которых есть признаки заболевания;

регулярно и тщательно мыть руки.

Также, российские туристы массово отказываются от туров в Хайнань.

Во Франции подтвердили три случая заражения коронавирусом. Два пациента были госпитализированы в Париже. Об этом заявила министр здравоохранения Франции Аньес Бюзен.

Напомним, что новая форма пневмонии напугала медиков, поскольку они ранее с подобным штаммом не сталкивались. Однако они нашли способ лечения. А в изолированном из-за смертельного коронавируса городе Ухань, жители устраивают драки за еду в супермаркетах.

Раньше сообщалось о том, что с 23 января в Китае ввели временный запрет покидать город для жителей Уханя из-за заболеваний новым вирусом, который вызывает пневмонию и является смертельным.