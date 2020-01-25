Известная артистка Настя Каменских показала фото с отдыха в Мексике, где она находится вместе со своим мужем. Соответствующим снимком она поделилась в Instagram.

Звезда позирует в легком коротком платье песочного оттенка и кожаным поясом, который удачно подчеркнул ее талию. Настя показала свое белье, приспустив линию плеч платья.

"Ребята, прочитала ваши комментарии, где вы помогали мне выбрать образ для премьреры "MIAMI". Вот какой вы выбрали.Так что ловите фотку в нем. А в честь премьеры песни хочу подарить вам подарочки, так что проведу конкрус. Сегодня в 17:00 заходите ко мне на страницу! Кстати, вы уже слушали горячую премьеру по ссылке в шапке профиля? Вам нравится? Пиши в комментарии", - подписала фото звезда.

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