"Шикарный персик" Никитюк ошарашил поклонников [ Редактировать ]
Известная украинская ведущая Леся Никитюк, которая недавно ошарашила поклонников, удивила фанатов новым фото. Так, соответствующий снимок появился в Instagram звезды.
Украинская телеведущая отправилась в ОАЭ, где отдыхает и наслаждается отличной погодой. Ведущая позирует на пляже в черном купальнике, но на фото можно увидеть лишь лиф.
Она сделала из песка огромные ягодицы и улыбается в объектив. Также в кадре можно увидеть ее стройные ножки.
"Отмечайте в комментариях персик своей подруги", - предложила поклонникам Леди Ле.
"Ахах, попа как у Ким, попа как у Ким", "Шикарный персик Леся", "Вот это формы. И не верьте, если вам скажут, что немного перекачены ягодицы", - комментировали в сети.
Ранее мы писали о том, что популярная супермодель насмешила "нелепым" фото. А также, Ратаковски ошарашила фигурой в крохотном бикини. Модель была в желтом бикини в крупный горох. Также мы писали о том, как Ратаковски ошарашила поклонников откровенным образом.
Также мы сообщали, что обнаженная модель плюс-сайз шокировала откровенными снимками. Эшли Грэм на последнем месяце беременности, устроила фотосессию.
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