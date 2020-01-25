У Запоріжжі знайшли живодера, який намагався вбити собаку [ Редактировать ]
У Запоріжжі знайшли живодера, який намагався вбити собаку. Чоловік жбурнув пса з мосту в самому середмісті, на очах багатьох свідків. Саме вони і допомогли встановити особу невідомого та врятувати тварину.
Подробиці з'ясували наші кореспонденти.
Ця залізнична колія пролягає через самісінький центр міста. Зверху - міст та головний проспект. Саме звідси, серед білого дня, невідомий і жбурнув пса на рейки. Ті, хто бачив, - устигли сфотографувати чоловіка та покликати на допомогу зоозахисників.
Ці кадри відзняла Ніна Розовська, яка, власне і врятувала собаку та сама ледве не потрапила під локомотив.
Дівчина надала тварині і першу медичну допомогу.
"Собачка живая. Даже чуть где-то дергается. Сейчас мы ее укололи, чтобы ей легче стало. Вот, в машине укрыли, сейчас мы ее в клинику везем".
У ветклініці у собаки діагностували численні забої. Пес не може ані стояти, ані повзати. І навіть не скавчить.
"Перелом таза, со смещением. Сильное смещение, здесь нужно операцию делать".
Операцію Адель, - так уже охрестили врятовану тварину, - робитимуть у сусідньому Дніпрі. Туди її доправлять волонтери.
"Я думаю, что того парня, который это совершил, был осознанный поступок. Наверное, он знал, что будет проходить электричка и он надеялся на то, что собаку не спасут и собаку задавит поезд", - переконана Ірина Терещенко, волонтерка Служби захисту тварин.
Через неабиякий резонанс у соцмережах, живодера вже знайшли. Фото чоловіка побачили сусіди та зателефонували у поліцію.
"Співробітники поліції провели ряд оперативно-пошукових заходів та встановили особу, що скоїла дане кримінальне правопорушення. А саме - чоловіка 1979 року народження", - повідомила Катерина Людвік, керівник відділу комунікації ГУНП в Запорізькій області.
Наразі, за жорстоке поводження з твариною, чоловікові може загрожувати до трьох років обмеження волі, - кажуть правоохоронці.
Щодо Адель, то зараз активісти активно збирають гроші на її операцію та реабілітацію.
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