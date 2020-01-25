У Запоріжжі знайшли живодера, який намагався вбити собаку. Чоловік жбурнув пса з мосту в самому середмісті, на очах багатьох свідків. Саме вони і допомогли встановити особу невідомого та врятувати тварину.

Подробиці з'ясували наші кореспонденти.

Ця залізнична колія пролягає через самісінький центр міста. Зверху - міст та головний проспект. Саме звідси, серед білого дня, невідомий і жбурнув пса на рейки. Ті, хто бачив, - устигли сфотографувати чоловіка та покликати на допомогу зоозахисників.

Ці кадри відзняла Ніна Розовська, яка, власне і врятувала собаку та сама ледве не потрапила під локомотив.

Дівчина надала тварині і першу медичну допомогу.

"Собачка живая. Даже чуть где-то дергается. Сейчас мы ее укололи, чтобы ей легче стало. Вот, в машине укрыли, сейчас мы ее в клинику везем".

У ветклініці у собаки діагностували численні забої. Пес не може ані стояти, ані повзати. І навіть не скавчить.

"Перелом таза, со смещением. Сильное смещение, здесь нужно операцию делать".

Операцію Адель, - так уже охрестили врятовану тварину, - робитимуть у сусідньому Дніпрі. Туди її доправлять волонтери.

"Я думаю, что того парня, который это совершил, был осознанный поступок. Наверное, он знал, что будет проходить электричка и он надеялся на то, что собаку не спасут и собаку задавит поезд", - переконана Ірина Терещенко, волонтерка Служби захисту тварин.

Через неабиякий резонанс у соцмережах, живодера вже знайшли. Фото чоловіка побачили сусіди та зателефонували у поліцію.

"Співробітники поліції провели ряд оперативно-пошукових заходів та встановили особу, що скоїла дане кримінальне правопорушення. А саме - чоловіка 1979 року народження", - повідомила Катерина Людвік, керівник відділу комунікації ГУНП в Запорізькій області.

Наразі, за жорстоке поводження з твариною, чоловікові може загрожувати до трьох років обмеження волі, - кажуть правоохоронці.

Щодо Адель, то зараз активісти активно збирають гроші на її операцію та реабілітацію.