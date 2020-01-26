По состоянию на 26 января в Украине официально не зарегистрировано случаев заражения смертельным коронавирусом. Об этом сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, передает пресс-служба президента Украины.

Министр сообщила, что сейчас выявленные случаи, о которых сообщали СМИ, были обычным гриппом.

По словам министра здравоохранения, в настоящее время постоянно работает оперативный штаб по согласованию необходимых медицинских и межведомственных действий. Минздрав подготовил порядок реагирования для больниц и врачей, служб, ответственных за пересечение границы, и лабораторий.

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"Сегодня для всех очевидны процедуры в случае выявления, необходимости лечения и диагностики. Есть готовность в лабораториях и по тест-системах для выявления и исключения подозрительных случаев... Взаимодействие с международными организациями, которые мониторят на глобальном, межгосударственном уровне, ежедневная", - отметила Скалецкая.

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что налажена постоянная оперативная коммуникация с пограничной службой, в частности в аэропортах, подготовлено инструкцию, как реагировать и проверять пассажиров. Ляшко также заверил, что в Украине готовы лечить вирус, если он будет обнаружен.

Раньше сообщалось о том, что с 23 января в Китае ввели временный запрет покидать город для жителей Уханя из-за заболеваний новым вирусом, который вызывает пневмонию и является смертельным.