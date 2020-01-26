Люблячий батько чи холоднокровний бізнесмен. У Великій Британії відбулася прем'єра документального фільму "Томас Маркл. Моя історія".

Батько герцогині Сассекської розказав свою версію щодо розколу з дочкою. Подробиці від Світлани Чернецької з Лондона.

Він показує дитячі світлини доньки і згадує час, проведений разом. У цьому фільмі Томас Маркл постає люблячим батьком із розбитим серцем. Адже ось уже півтора року як зв'язок між ними обірвався. Меган, його дитина, - тепер дружина британського принца Гаррі та герцогиня Сассекська. Жаліється, що тепер вона не телефонує і не пише.

"Я саме їхав машиною, коли почув добру новину з королівської сім'ї, що Меган вагітна. Аж смішно, коли кажу, що почув це по радіо. Це моя дочка, говорить про мого онука. А я про це дізнаюся не телефоном від неї, а з радіоновин", - Томас Маркл, батько герцогині Сассекської.

75-річний Томас - колишній голлівудський оператор. Тепер на пенсії і живе в Мексиці. Його стосунки з донькою погіршилися після новини про її заручини з принцем. Точніше, коли Томас почав активно фігурувати у медіа. Його впіймали на постановці фотографій напередодні весілля. А останньою краплею стала публікація в газеті особистого листа Меган, написаного від руки батькові.

"Не думаю, що вони коли-небудь захочуть відновити стосунки зі мною. Особливо тепер. Особливо у світлі того, що я розповідаю",- говорить Томас Маркл, батько герцогині Сассекської.

Автори цього фільму не приховують: щедро заплатили батькові герцогині за участь. І не секрет, що він отримує гонорари за публікацію сімейних фотографій і коментарі у пресі. Томас Маркл вірить: королівська сім'я йому завинила. Тим паче, що Меган обіцяла піклуватися про батька на схилі літ. Дров у вогонь підкидає і старша зведена сестра герцогині Саманта. Вона теж не цурається проплачених інтерв'ю.

"Гроші та слава насправді мало значать. Важливо - чесність, сім'я. Тож, сподіваюся, Меган це зрозуміє і вибачиться. Насамперед заради Арчі, але й усієї королівської родини", - говорить Саманта Маркл, зведена сестра герцогині Сассекської.

Уже очевидно - цей фільм ніяк не допоможе налагодити стосунки Томаса з донькою та королівською сім'єю. А Меган точно буде здивована побачити у вільному доступі приватні світлини і дуже особисті відео. Окрім того, критики дочці із зятем Томас Маркл не шкодував. Найбільше дісталося за відмову від королівських обов'язків та жадобу грошей.

Дуже ймовірно, що Томас Маркл незабаром з'явиться у Лондоні. Він є головним свідком захисту газети "Дейлі Мейл". На видання позивається принц Гаррі за публікацію особистого листа Меган. Тож батько врешті зможе зустрітися з дочкою, щоправда у суді і по різні боки барикад.