Що може стати на заваді для прийому до британської школи? Як відпочивають австралійські пожежники? Та як виглядає космічний вампір? Про це та інше - далі у нашому огляді.

Щонайменше 30 осіб загинули, іще 17 зникли безвісти - внаслідок нищівних повеней та зсувів ґрунту на південному сході Бразилії. Дощі в регіоні не вщухали кілька днів. Через негоду у штаті Мінас-Жерайс довелося евакуювати близько трьох тисяч жителів. Знищено сотні будинків, розмито дороги. В районі лиха тривають рятувально-пошукові роботи. Водночас подекуди вже взялися за відновлення зруйнованих споруд. За прогнозами синоптиків, очікувати покращення погоди найближчими днями не варто.

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Чотири людини загинули, 44 поранені внаслідок сутичок протестувальників із поліцією в Іраку. В Багдаді правоохоронці застосували проти мітингарів сльозогінний газ та бойові патрони. У відповідь на застосування сили активісти закликали більше людей виходити на вулиці. Антиурядові протести в країні тривають четвертий місяць поспіль. Люди невдоволені рівнем життя, вимагають запровадження реформ та зміни політичної системи країни.

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У Сполучених Штатах уперше випробували найбільший у світі двомоторний літак моделі Боїнг 777Х. Розмах крил велетенського лайнера понад 71 метр. Через погодні умови тестування відкладали кілька днів, зрештою чотиригодинний політ завершився успішно. Втім, літак випробовуватимуть до кінця року, після чого він отримає сертифікат. Розробники сподіваються, що новий американський лайнер зможе конкурувати з новітньою французькою розробкою Airbus A350-1000 - він теж двомоторний та здатен вмістити понад три з половиною сотні пасажирів.

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У Британії кілька шкіл відмовилися приймати учня через незвичну зачіску. У восьмирічного Фарука Джеймса довге та пишне волосся. Попри дискримінацію, каже, що змінювати зачіску не збирається. Щоб волосся залишалося пишним, він миє його мінеральною водою та щоразу використовує півфлакону спеціального кондиціонера. Хлопчик вже став зіркою в Інстаграм, а також попрацював моделлю. Світові бренди запрошували його для участі у модних дитячих показах. Чи зможе вплинути популярність хлопчика на рішення директорів шкіл - поки невідомо.

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Американська аерокосмічна агенція "НАСА" виявила у космосі "Зірку- вампіра". Феномен зафіксував космічний апарат "Кеплер". Зірка білого кольору оберталася навколо коричневої сусідки та буквально висмотувала з неї "енергію". Періодично, накопичивши максимальну кількість енергетичної речовини, вампірка яскраво спалахувала, а потім згасала. Такі небесні тіла науковці називають "білими карликами" - це рештки зірок, які колись були як Сонце, а згодом згасли.

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Природний релакс. В Австралії військовослужбовці підрозділів служби надзвичайних ситуацій використовують вільний час, щоб навідатися до заповідника та погодувати коал. Десятки ведмедиків, врятованих під час масштабних лісових пожеж, перебувають у парку дикої природи "Кліленд". Надзвичайники кажуть, що таке спілкування з тваринами допомагає їм відволіктися та відпочити після важкої роботи. А також передсвідчитися, що усі їхні зусилля щодо збереження природи не марні.