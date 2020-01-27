"Бріджес Схід-Захід": українське кіно представили у Брюсселі [ Редактировать ]
Українське кіно цього тижня показували в Брюсселі. Там триває фестиваль "Бріджес Схід-Захід". Що представив для західної публіки Київ - бачила Олена Абрамович.
Кінотеатрів у Брюсселі найбільше на душу населення з усіх міст ЄС. Але охочі не лише подивитися фільм, а й з режисером поспілкуватися, зазвичай йдуть до культурного мистецького BOZAR. До того ж, тут показують особливі стрічки.
Цього тижня демонструють фільми з країн східного партнерства. Програму назвали Bridges - тобто, мости між Сходом та Заходом. Це кіно з України, Грузії, Молдови, Білорусі, Азербайджану та Вірменії.
"Для центру Бозар важливо розповідати про те, що таке Європа. Не лише Європа з 28 країн-членів, бо в нашому розумінні вона більша. Так званий регіон східного партнерства має багато талантів. Майже кожна з цих країн має свою історію кіно, тож режисери передають хороше відчуття", - зазначає Жульєт Дюре, голова кіновідділу центру образотворчих мистецтв BOZAR.
Відкрились дні східноєвропейського кіно драмою-антиутопією "Атлантида " українського режисера Валентина Васяновича. У фільмі показано Україну через рік після завершення війни на Донбасі - 2025 року. В цьому кіно - жодного професійного актора. Знімались ветерани АТО, волонтери, солдати збройних сил України, судмедексперти.
"Взагалі, це я вперше знявся в фільмі. Мене просто так от витягнули з війни і засунули в майбутнє цього фільму - в закінчення війни", - зізнається Андрій Римарук виконавець головної ролі у фільмі "Атлантида", військовий експерт фонду "Повернись живим".
Попри непрофесійний акторський склад, стрічка здобула високі нагороди на багатьох фестивалях.
"Справді, фантастичний, дуже сильний фільм. Складний для перегляду, змушує дуже співчувати Україні і переживати за те, що там відбувається", - зазначила Джесіка Вудворд, кінорежисерка з Бельгії.
Включили до програми й документальну стрічку "Тато - мамин брат" Вадима Ількова - про українського андеграундного перформера Анатолія Бєлова, який несподівано змушений доглядати за маленькою племінницею та водночас не покидає провокативне мистецтво.
"Наша мета була - показати різноманітність українського кіно і показати найкращі ігрові артхаусні фільми, які Україна виробила за минулі роки, показати документальне кіно", - розповідає Денис Іванов, куратор української програми кінофестивалю Bridges.
А класику жанру продемонстрували кінострічки часів радянської "відлиги". Це мелодрама Кіри Муратової "Короткі зустрічі", де головні виконавці - Володимир Висоцький та Ніна Русланова.
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