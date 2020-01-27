В понедельник, 27 января, на автодороге Одесса-Киев недалеко от села Дачное произошло ДТП. Известно, что авария случилась с 11 автомобилями, в результате чего погиб человек и двое пострадали. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Отмечается, что происшествие случилось из-за тумана. По предварительной информации, погиб водитель автобуса, еще двое - госпитализированы: одна из пассажирок автобуса и водитель Skoda.

"Сейчас на месте аварии работают правоохранители. Они устанавливают все обстоятельства происшествия и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований", - добавили в полиции.

Ранее мы писали о том, что под Винницей произошло жуткое ДТП. А также под Львовом водитель наехал на полицейского.

Кроме того, недавно в Борисполе патрульные сбили насмерть человека, а в Днепре "Таврия" столкнулась с фурой.