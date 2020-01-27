Пожар в здании Минкультуры: 4 человека спасены [ Редактировать ]
В понедельник, 27 января, в Киеве в здании Минкультуры произошел пожар. Так, позже стало известно, что спасателям удалось спасти 4 человек. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Киеве.
Отмечается, что два человека с 3-го этажа горящего здания спасатели достали с помощью лестницы. Еще двух человек удалось спасти на лестничных клетках. Указанные лица осмотрены бригадой скорой помощи и от госпитализации отказались.
В целом, до прибытия пожарно-спасательных подразделений на безопасное расстояние отошло около 220 человек. Пожар ликвидирован.
"Для ликвидации пожара задействованы 11 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве и около 45 человек личного состава", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, утром, 27 января, загорелось здание Минкультуры. Причины происшествия пока остаются неизвестны.
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