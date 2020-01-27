В понедельник, 27 января, в Киеве в здании Минкультуры произошел пожар. Так, позже стало известно, что спасателям удалось спасти 4 человек. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Киеве.

Отмечается, что два человека с 3-го этажа горящего здания спасатели достали с помощью лестницы. Еще двух человек удалось спасти на лестничных клетках. Указанные лица осмотрены бригадой скорой помощи и от госпитализации отказались.

В целом, до прибытия пожарно-спасательных подразделений на безопасное расстояние отошло около 220 человек. Пожар ликвидирован.

"Для ликвидации пожара задействованы 11 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве и около 45 человек личного состава", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, утром, 27 января, загорелось здание Минкультуры. Причины происшествия пока остаются неизвестны.