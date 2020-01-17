З'явилася чергова ну дуже дивна законодавча ініціатива, яка може спровокувати для влади великі проблеми, однак і закінчитись великим пшиком. Міністерство культури, молоді та спорту, яке у нас тепер опікується медійною політикою, запропонувало карати за поширення дезінформації.

Сьогодні був представлений відповідний законопроект.

Тюрма, штрафи на сотні тисяч доларів. А формулювання у документі прописані так широко, що звинувачення - може отримати будь-хто з журналістів в Україні. Одне питання: хто ж із депутатів самовбивця настільки, щоб голосувати за оголошення війни усій спільноті журналістів? Подробиці - далі, у нашому сюжеті.

Невелика сцена хабу. В кріслах - міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський та його заступник Анатолій Матвійчук. У залі десятки журналістів. І напевне, мало який брифінг чи презентацію вони чекали з більшим нетерпінням. Зараз урядники мають озвучити, як медійники працюватимуть далі. У перспективі і шалені штрафи, і кримінальна відповідальность. Мінкульт представляє новий законопроект - "Про протидію дезінформації".

"Ключове завдання законопроєку - це забезпечити суспільство реалізацією права на доступ до достовірної, об'єктивної інформації. Враховуючи те, що зараз ведеться гібридна війна, ми маємо. Вона йде і фізичний конфлікт, і в інформаційній сфері", говорить Анатолій Максимчук, перший заступник міністра культури, молоді та спорту України.

Тож аби контролювати українські ЗМІ, планують ввести посаду Уповноваженого з питань інформації. Він має і інформаційний простій моніторити, і скарги приймати. І разі порушення - звертатиметься до суду. І вже суд буде вирішувати, чи притягати журналістів до відповідальності.

За дезінформацію у новому законопроекті - передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.

Штрафи від 4 до 9 гривень. Виправні роботи до 2 років, і навіть ув’язнення до 7. Найсуворіше хочуть карати ботів, які навмисно поширюють фейки і загрожують національній безпеці.

"Чиновники хочуть запроваджувати певну посаду агенства з блокування змісту. Відповідно хочуть запровадити кримінальну відповідальність і лякають нас нею за певними широкими критеріями. Тому перш за все ми і говоримо, що це втручання у журналістську діяльність, а не реальна боротьба з дезінформацією", - говорить Сергій Томіленко, голова національної спілки журналістів України.

Ще одна новація - розподіл на медійників на "простих" та "професійних". Для цього хочуть створити журналістьке самоврядування і комітет професійної етики. Вони й визначатимуть професійність і навіть видаватиме посвідчення. У Мінкульті запевняють: правила та критерії визначатимуть самі журналісти.

"Министр, прямо делит журналистов на два сорта. Первый сорт - это будут какие-то профессиональные журналисты, те которых он же и будет лицензировать. То есть те, которые будут любить власть, не будут ее критиковать, конечно они будут профессиональными и власть будет их защищать. А те, кто будут критиковать власть они будут второго сорта, о них все будут ноги вытирать", - говорить Денис Іванеско, журналіст.

Викликає питання і те, що вважати дезінформацією. А що, приміром, суб*єктивною подачею або авторською оцінкою. У Мінкульті запевняють: хвилюватися нічого, рішення ухвалюватиме суд.

"Ключова проблема зараз, що немає особи, яка від імені суспільства може звернутись за спростування дезінформації, власне цю роль буде виконувати ця особа, але в будь-якому випадку для уникнення будь-яких зловживань тиску на медіа, передбачена певна судова процедура", - говорить Анатолій Максимчук, перший заступник міністра культури, молоді та спорту України

У будь-якому разі цей законопроект - поки пробна куля. Документ будуть доопрацьовувати, а за місяць мають передати на розгляд уряду. Та чи вистачить цього часу? Принаймні у Європі такі ініціативи зайняли набагато більше часу.

"Закон, який надає право громадянам на правдиву інформацію був прийнятий у французів буквально рік тому. І вірніше це був не закон, а зміни до існуючого законодавства. Тим не менше, всі журналістські кола, асоціації, громадські спілки. Вони всі відгукнулись негативно, тому, що це торкалось свободи слова. Тому рік закон обговорювався і це були такі справжні публічні дебати", - говорить Оксана Мельничук, експерт Аналітичної платформи стратегічних комунікацій

Публічні обговорення обіцяють і в Мінкульті. При чому у турборежимі.