США вшановують пам'ять Кобі Браянта [ Редактировать ]
США у скорботі за баскетбольною легендою Кобі Браянтом. У Лос-Анжелесі на бульварі Голівуд розмістили банер на вшанування пам'яті гравця. Згадали Браянта номінантів і переможці на церемонії вручення музичної премії "Греммі".
Браянт загинув напередодні в аварії гелікоптера у Каліфорнії. Разом зі спортсменом на облавку були ще восьмеро людей, зокрема 13-річна дочка Браянта. Баскетболіст летів на тренування. За попередніми даними, причина катастрофи - погана видимість через густий туман.
"Його ім'я важило багато в спорті, ім'я Кобі чули всі. Він завжди виконував усе, за що брався. Був добрим, багато приділяв уваги доброчинності - це насправді велика втрата. Дуже сумно. Тим більше, що його донька була з ним. Вона така юна", - говорить Сара Баян, мешканка США.
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