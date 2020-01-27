Найбільше відвідувачів організатори очікують на День закоханих і на 8 березня

Романтика з ароматом книжок. Кімнату для романтичних побачень облаштували в одному із залів обласної книгозбірні Івано-Франківська. Приходять туди не лише почитати, а й організувати сюрприз для другої половинки. Про незвичне місце розкаже моя колега - Жанна Дутчак.

Володимир уважно перевіряє, чи бува нічого не забув. Музика, шампанське, свічки - усе це він приготував для дружини. Із Катею одружені чотири роки. А й досі влаштовують побачення.

"Я дуже люблю романтичні побачення, приємно що ти здійснив мої маленькі мрії".

Місце для побачення не зовсім звичне. Це один із залів обласної бібліотеки. Кімнату для романтичних зустрічей облаштували нещодавно. Ідея місцевої активістки Марти Сенів. Мета: заохотити молодь ходити в бібліотеку й читати книжки. Перші сходини тут провели на початку січня.

"Щоб більше молодь приходила читати в бібліотеку. Побачити бібліотеку з іншої сторони. Тобто тут можна організовувати побачення. Згадувати свої почуття, які можливо вже чуть-чуть притихли", - говорить Марта Сенів, авторка проєкту.

"Враження неймовірні, тому що це несподіванка і несподіванка в тому що це бібліотека. Приміщення бібліотеки ми схильні сприймати із читанням книг. Я люблю читати, чоловік це підмітив і в бібліотеці зробив, відтворив, цю любов до поезії. Тут аура книг, стіни дихають словом", - говорить Катя Говера, відвідувачка бібліотеки.

Ґаджети та телебачення майже витіснили із життя українців книжки. За останній рік шістдесят відсотків краян взагалі художньої літератури не читали: ні в електронному, ні у друкованому варіанті. І жодного разу не відвідали ні бібліотеки, ні книгарні. Такі результати дослідження Київського міжнародного інституту соціології.

Читання поліпшує пам'ять, поповнює словниковий запас, підсилює увагу та знижує стрес. Бібліотекарі кажуть, щоб іти в ногу з часом, погодилися втілити ідею з побаченнями серед книжкових полиць. Упевнені - читачів побільшає.

"Бібліотека повинна працювати для заохочення власне читача. Тому що новітні технології, гаджети, комп'ютери, це все воно можна сказати трошки відволікає молодь від книги", - говорить Віра Хімейчук, завідувачка відділу літератури з питань мистецтва Івано-Франківської обласної бібліотеки ім. І. Франка.

Найбільше відвідувачів організатори очікують на День закоханих і на 8 березня.