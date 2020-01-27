Екс-керівника пожежників Одеси відправили від варту [ Редактировать ]
Два місяці під домашнім арештом. Такий запобіжний захід обрав районний суд в Миколаєві Віктору Федорчаку - екскерівникові Одеських пожежників. Його підозрюють у службовій недбалості, через яку трапилося кілька масштабних пожеж. На засіданні побувала Марина Михайловська.
Три масштабних пожежі в Одеській області у психіатричній лікарні, у готелі та коледжі. В них загинуло 32 людини лише за один рік. Близько місяця тому в вогні в Одеському коледжі економіки та права згоріло 16 людей, причина - відсутність пожежної сигналізації.
Влітку цього ж року в Одесі спалахнув готель "Токіостар", там загинуло 9 осіб. Все через порушення правил пожежної безпеки. Пожежа в одеській психіатричній лікарні спалахувала двічі. Віктор Федорчак очолював ДСНС в Одеській області в цей період.
14 січня Державне бюро розслідувань оголосило йому підозру у недбальстві при виконанні службових обов'язків. Сьогодні Заводський районний суд обирає Федорчаку запобіжний захід. Прокурори наполягають на арешті.
"Как начальник он переложил ответственность на своих подчиненных. Те пытались что-то сделать, чтоб предотвратить пожар, но начальник не проконтролировал", - говорить Володимир Крячков, прокурор Прокуратури в Одеській області.
Адвокати переконують: причина займань у всіх цих закладах - недотримання правил пожежної безпеки мешканцями. Просять Феміду відпустити підозрюваного під особисте зобов'язання.
"Відповідні керівники районних відділів та інспектори не склали рапорти і не подали їх до головного управління ДСН. Звідки начальник ДСНС може знати, що підлеглі не перевірили ті об'єкти?" - говорить Ігор Іванцов, адвокат Віктора Федорчака.
"Я невинний. Я не можу зрозуміти, в чому конкретно мене звинувачують", - говорить Віктор Федорчак, колишній начальник ГУ ДСНС в Одеській області.
Чотири години засідання і судді йдуть в нарадчу кімнату. Віктора Федорчака помістять під домашній арешт. Протягом двох місяців він має перебувати за місцем прописки в Одесі, здати закордонний паспорт та з'являтися до суду.
"Заборонити з 19.00 до 7.00 залишати місце проживання. Повідомляти про місце свого проживання та роботи. Утриматися від спілкування зі свідками", - говорить Інна Притуляк, суддя Задодського районного суду Миколаївської області.
Адвокати кажуть: на рішення суду подадуть апеляцію. Якщо вину Віктора Федорчака доведуть йому загрожує до п'яти років ув'язнення.
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