Страна еще активно обсуждает "пленки Гончарука", а премьер все не перестает удивлять. 23 января А. Гончарук заявил: "Вчера был подписан Меморандум с Deutsche Bahn. Да, мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу. Мы связываем с этим очень важным решением не только долю инфраструктурной единицы. Это экосистемное (? - Ред.) решение, которое должно показать, что Украина беспрецедентно открыта".

Случай действительно "беспрецедентный" даже для весьма богатой на странные управленческие решения Украины. Такого еще не было, чтобы целую подотрасль страны, имеющую стратегическое значение, передали в управление иностранной компании. Очевидно, именно для этого Зеленский давал Гончаруку "еще один шанс"…

Впрочем, после такого "мудрого" управленческого решения нас явно ждет еще немало масштабных новшеств от Гончарука. Вопрос только в том, как украинская экономика их переживет.

Вернемся к "Укрзалізнице". За последние 6 лет это предприятие видело все: и начальника - польского рок-музыканта, и небывалый взлет коррупции, и сверхдорогие американские тепловозы, и разницу в зарплатах между руководством и рядовыми сотрудниками в тысячи процентов.

Но чтобы так просто "передать в управление" все железные дороги страны - такого действительно еще не было. Это "решение" - символ некомпетентности, беспомощности и безответственности нынешнего Кабмина, его неумения и нежелания управлять экономикой страны.

Истину говорил классик - "разруха в головах"! В Украине давно уже налицо управленческий кризис, когда следующее "поколение" управленцев заметно хуже предыдущего. Но то, до какого бесконечно низкого уровня непрофессионализма мы скатились сейчас, не просто поражает, это катастрофа для страны. Таких управленцев - премьеров, министров - Украина еще не знала. Так и хочется спросить президента: Вы зачем давали им "еще один шанс"? Чтобы они добили страну?

Управленческая катастрофа уже произошла в Украине. Следующая за ней - практически неизбежная катастрофа страны.

Каждый день пребывания нынешнего правительства у власти ведет Украину к катастрофе. Страну нужно спасать, и спасать срочно - уже сегодня. Завтра будет поздно…

Стоит отметить, что уже 24 января Гончарук заявил: "…Речь только о стратегическом партнерстве, а не о продаже или концессии "Укрзалізниці"… Украинская железная дорога остается под полным контролем государства…" Однако при этом он сказал, что больше информации правительство даст только 5 февраля, а именно - при подписании Соглашения о стратегическом партнерстве. То есть тогда, когда протестовать будет уже поздно.