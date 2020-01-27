Ukrainian Fashion Week: когда стартует главное фэшн-событие страны [ Редактировать ]
1-5 февраля в Киеве пройдет главное модное событие года Ukrainian Fashion Week.
Реализуя концепцию, мы хотели показать, что украинская мода - это мода, которая больше не
помещается в старые представления о себе. Сегодня она формирует новые − на разных уровнях и в
различных аспектах своего существования. Она динамична и находится в постоянном взаимодействии
с миром, она меняет его и меняется вместе с ним. Она растет и развивается. Она выходит за рамки и
границы, преодолевает барьеры и препятствия. Ее не заковать в клетку ограничений. Ukrainian Fashion Week видит свое будущее в инициировании радикальных изменений в направлении устойчивой моды, - комментируют событие организаторы.
Отметим, что приоритетом Ukrainian Fashion Week всегда оставалась поддержка молодых талантов и создание
условий для их развития.
"Поддержка молодых дизайнеров - инвестиция в будущее Украины", - говорят организаторы UFW.
Известно, что впервые за 46 сезонов Ukrainian Fashion Week откроет показ молодых дизайнеров - FASHION ACCELERATOR SHOW. Эти дизайнеры - участники образовательной программы от Ukrainian Fashion Council - победители национальных и международных конкурсов.
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