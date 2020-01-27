1-5 февраля в Киеве пройдет главное модное событие года Ukrainian Fashion Week.

Реализуя концепцию, мы хотели показать, что украинская мода - это мода, которая больше не

помещается в старые представления о себе. Сегодня она формирует новые − на разных уровнях и в

различных аспектах своего существования. Она динамична и находится в постоянном взаимодействии

с миром, она меняет его и меняется вместе с ним. Она растет и развивается. Она выходит за рамки и

границы, преодолевает барьеры и препятствия. Ее не заковать в клетку ограничений. Ukrainian Fashion Week видит свое будущее в инициировании радикальных изменений в направлении устойчивой моды, - комментируют событие организаторы.