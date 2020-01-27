У Харкові напали на учасників мітингу за право навчатися російською мовою [ Редактировать ]
Щонайменше двоє людей постраждали під час сутичок біля Харківської обладміністрацї. Там сьогодні проходив мітинг за право дітей навчатися російською мовою. Його організувала "Опозиційна платформа - за життя".
На акцію прийшли і представники націонал-радикальних організацій. Почалася штовханина, у натовпі розпилили сльозогінний газ.
Через це постраждав керівник харківського осередку партії Андрій Лесик. Отримав травми також один із поліцейських.
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