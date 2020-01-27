На акцію прийшли і представники націонал-радикальних організацій

Щонайменше двоє людей постраждали під час сутичок біля Харківської обладміністрацї. Там сьогодні проходив мітинг за право дітей навчатися російською мовою. Його організувала "Опозиційна платформа - за життя".

На акцію прийшли і представники націонал-радикальних організацій. Почалася штовханина, у натовпі розпилили сльозогінний газ.

Через це постраждав керівник харківського осередку партії Андрій Лесик. Отримав травми також один із поліцейських.