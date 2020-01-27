На Харківщині різко впали обсяги промислового виробництва. Про це свідчать дані Держкомстату. У грудні 2019 проти 2018 року падіння становило 15 відсотків.

Такі зміни спричинені непрофесійними кадровими рішеннями в регіоні, а саме заміною губернатора Юлії Свтіличної на Олексія Кучера, вважає співголова "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко.

"В первую очередь - это катастрофическое состояние промышленности, потому что минус 15% промышленного производства, это провал. Это свидетельство того что нет вообще экономической политики и у государства, и у губернатора области, потому что так вот лишаться рабочих мест в экономически и промышленно развитом регионе - это безобразие", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".