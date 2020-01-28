Кодування телеканалів "Інтер Медіа Груп": що робити користувачам [ Редактировать ]
Сигнал телеканалів "Інтер Медіа Груп" буде закодовано сьогодні вночі. Кодування телеканалу - це закриття безплатного доступу до його трансляції на супутнику.
Зміни не стосуються користувачів ефірного телевізійного сигналу Т2, кабельного IPTV та OTT-телебачення. Там канали можна буде дивитися, як і раніше.
А от якщо у вас супутникова тарілка, то потрібно придбати цифровий тюнер з маркуванням "УТБ" - він допоможе розпізнати і розкодувати новий "шифр" каналів.
Далі укласти договір з офіційним супутниковим провайдером на вибір: "Екстра ТВ" або "Віасат".
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