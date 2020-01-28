На Донбасі продовжуються обстріли: противник 10 разів відкривав вогонь [ Редактировать ]
Тиші на Сході немає. Попередньої доби бойовики 10 разів відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил. Окупанти атакували із заборонених Мінськом великокаліберних мінометів, гранатометів та іншої стрілецької зброї.
Під ворожий вогонь потрапили оборонці Пісків, Новотроїцького та Лебединського. Неспокійно було й біля Богданівка, саме в районі ділянки розведення сил №3, там ворог бив зі станкових гранатометів. Втрат серед військових немає.
"В ночное время начинают делать прострелку с ППСа. Потихоньку разбирая здания. Как бы режим тишины, тихо - а они стреляют. Плюс у них оптика есть, мы в камеры наблюдали, засветы лазерные. А потом в дневное время они поднимают беспилотники высоко, смотрят", - говорить "Воїн", військовослужбовець Збройних сил України.
по теме
Під Авдіївкою точиться класична позиційна війна
На Сході України бойовики минулої доби дев'ять разів порушили режим тиші. Окупанти атакували позиції українських армійців із заборонених Мінськом великокаліберних мінометів, гранатометів та іншої стрілецької зброї
Війна на Донбасі: противник використовує заборонені міномети
За останню добу на Донбасі дев'ять разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі Операції об'єднаних сил
На Донбасі продовжується позиційна війна
Двоє українських військових загинули минулої доби один внаслідок обстрілу, інший підірвався на міні. Ще двоє армійців - поранені
Бойовики стягують бронетехніку до Донецького аеропорту
Залишки Донецького аеропорту - звідси постійно лунають звуки важкої техніки
На Донбасі загинули двоє українських військових
Двоє українських військових загинули минулої доби на Сході: один - внаслідок обстрілу, інший - підірвався на міні