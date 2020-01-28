Тиші на Сході немає. Попередньої доби бойовики 10 разів відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил. Окупанти атакували із заборонених Мінськом великокаліберних мінометів, гранатометів та іншої стрілецької зброї.

Під ворожий вогонь потрапили оборонці Пісків, Новотроїцького та Лебединського. Неспокійно було й біля Богданівка, саме в районі ділянки розведення сил №3, там ворог бив зі станкових гранатометів. Втрат серед військових немає.

"В ночное время начинают делать прострелку с ППСа. Потихоньку разбирая здания. Как бы режим тишины, тихо - а они стреляют. Плюс у них оптика есть, мы в камеры наблюдали, засветы лазерные. А потом в дневное время они поднимают беспилотники высоко, смотрят", - говорить "Воїн", військовослужбовець Збройних сил України.