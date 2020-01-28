МАУ вывозит пассажиров из китайского города [ Редактировать ]
Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" вывозит пассажиров из китайского города Санья. Об этом в комментарии "Лига.нет" сообщила пресс-служба авиакомпании.
Известно, что ближайшие рейсы "Киев-Санья-Киев" будут выполняться исключительно на вывоз пассажиров. Авиакомпания уже направила в город пустой борт.
На данный момент авиаперевозчик и туроператор согласовывают план прекращения рейсов по данному направлению до нормализации ситуации.
Напомним, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" возобновила выполнение дальнемагистральных чартерных рейсов из Киева в Санью 4 июня 2019 года.
Раньше сообщалось о том, что в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.
Также из-за распространения коронавируса на территории Китая было принято решение о временном закрытии Шанхайского Динейденда.
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