В Германии зафиксирован первый случай коронавируса [ Редактировать ]
В Германии подтвердился первый случай заболевания китайским коронавирусом. Об этом сообщает DW.
Известно, что коронавирус был обнаружен у мужчины из района Штарнберг. В настоящее время он находится под наблюдением и изолирован.
Медики оценивают его состояние как стабильное. Людей, с которыми мужчина находился в тесном контакте, проинформировали о симптомах, мерах и путях передачи инфекции.
Специалисты Института имени Роберта Коха считают низким риск заражения для других жителей Баварии.
Раньше сообщалось о том, что в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.
А 27 января, состоялось заседание СНБО, на котором обсудили ситуацию новым коронавирусом из Китая. Так, украинцам было рекомендовано покинуть страну.
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