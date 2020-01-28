В Германии подтвердился первый случай заболевания китайским коронавирусом. Об этом сообщает DW.



Известно, что коронавирус был обнаружен у мужчины из района Штарнберг. В настоящее время он находится под наблюдением и изолирован.

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Медики оценивают его состояние как стабильное. Людей, с которыми мужчина находился в тесном контакте, проинформировали о симптомах, мерах и путях передачи инфекции.

Специалисты Института имени Роберта Коха считают низким риск заражения для других жителей Баварии.

Раньше сообщалось о том, что в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.

А 27 января, состоялось заседание СНБО, на котором обсудили ситуацию новым коронавирусом из Китая. Так, украинцам было рекомендовано покинуть страну.