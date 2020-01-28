У Болгарії суд заарештував підозрюваного у причетності до нападу на Катерину Гандзюк. Олексію Москаленку-Левіну обрали запобіжний захід - 40 діб за ґратами. Про це повідомив Офіс генпрокурора України.

Слідчі вважають затриманого організатором злочину. Документи на екстрадицію українські правоохоронці вже передали болгарським силовикам.

Нагадаю, радниця міського голови Херсона і громадська активістка Катерина Гандзюк померла в лікарні у листопаді 2018 року після того, як її облили сірчаною кислотою.