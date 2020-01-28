Серед шукачів притулку десять вагітних жінок і майже сотня неповнолітніх

Майже півтисячі нелегалів урятували в Середземному морі протягом останніх кількох днів. мігранти з Африки та Близького сходу намагалися дістатися Європи.

Серед шукачів притулку десять вагітних жінок і майже сотня неповнолітніх, що подорожували самі.

Водночас гуманітарні організації заявляють про зменшення потоку біженців до ЄС - торік до Європи потрапило на 120 тисяч мігрантів менше, ніж у попередні роки.