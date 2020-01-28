Без корони, але теж небезпечний. В Україні більшає хворих на ГРИП і ГРВІ. На карантин закрили навчальні заклади у восьми областях. В Одесі за тиждень число недужих зросло майже на третину - там вже оголосили двотижневі канікули. Частково скасували заняття і на Волині, Сумщині та Київщині. Докладніше про ситуацію у матеріалі.

Урок математики у 7 класі Черкаської спеціалізованої школи. Немає майже половини учнів. Дітей скосило ГРИПом і ГРВІ.

"Закрили вісім класів - це перші та другі класи тобто ще малі діти, там було по 50 відсотків відсутніх", - говорить Лариса Борсукова, заступник директора Черкаської спеціалізованої школи №3.

Сьогодні зранку виконком Черкаської міськради остостайно ухвалив рішення закрити всі школи на карантин.

"Дитяча лікарня , яка зазвичай працює на 150 ліжок, зараз розгорнула 250 ліжок на яких лежить уже 250 дітей, тому обмеження і введення карантину зазвичай дозволяє знизити рівень такої захворюваності", - говорить Олег Стадник, директор департаменту охорони здоров'я Черкаського Міськвиконкому.

Від початку січня черкаська інфекційна лікарна переповнена пацієнтами з грипом та пневмонією.

"Великий наплив. Ось теж примостили сюди, у цю кімнату процедурну врємєнно".

Маргарита з п'ятирічним сином Іваном у лікарні від неділі. Як і де дитина підхопила вірус, мати не знає. Температура в хлопчика - до 40.

"В суботу він грався, бігав, абсолютно все нормально і от раптово, просто раптово піднялась висока, дуже висока температура. Викликали швидку, тому, що не знали як її збить - дитина просто горіла", - говорить Маргарита Панамаренко, мама.

За даними МОЗ від початку року на грип і ГРВІ занедужали майже 143 тисячі людей. Тринадцятеро померли від ускладнень. Рівнянин Ярослав уже три тижні у реанімації через ГРИП. Спочатку хвороба виявляла себе, як звичайна застуда, та коли температуру збити не вдалося, чоловік звернувся до лікарів.

Ярослав Молчанович, хворий.

"Не було нежитю, не було кашлю, загальна така немоч".

Хворому важко говорити. Лише кілька днів тому його від'єднали від апарату штучної вентиляції легенів. Після зараження вірусом у чоловіка почалася двостороння пневмонія. Самостійно дихати не міг.

"На штучній вентиляції легень десь півтора тижня, але дякуючи долі і лікуванню в принципі результат є".

Ярослав поволі одужує, кажуть лікарі. Тепер головне - інтенсивна терапія. Окрім цього чоловіка в реанімації Рівненської обласної клінічної лікарні ще дві хворі жінки. У обох - важка пневмонія.

"Одна жінка з грипом А і друга молода жінка 23 роки, результатів ще ми не маємо. Та, що молодша, можна розцінить як середнього ступеня важкості. Старша жінка - 46 років - стан її можна оцінить на даний момент - важкий, але стабільний", - говорить Олександр Бучак, лікар-анестезіолог

Ще за життя одного пацієнта медики боролися більше як тиждень. Але врятувати п'ятдесяти-річного чоловіка, у якого лабораторно підтвердили грип типу А, не вдалося. Хворий, кажуть лікарі, надто пізно звернувся по допомогу.

"Вдома була висока температура, видно приймав якісь засоби. Результатів це не дало. Ускладнення від вірусної пневмонії, в тому числі і серцево-судинна система і в таких випадках людина вже - це несумісні зміни в органах, у всіх системах абсолютно наступає", - говорить Анатолій Мельничук, завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії Рівненської обласної лікарні.

Грип типу А H1N1 на Рівненщині лабораторно підтвердили вже у сімох людей. Він дуже небезпечний і заразливий, кажуть медики. Тож закликають не зволікати з лікуванням. По допомогу до лікарів радять звертатися вже в перший день гарячки.

"Якщо починається гостра респіраторна інфекція і якщо є грип А, то звичайно захворювання розвивається дуже швидко і ускладнення - пневмонія, може розпочатись на першу добу початку захворювання Тобто потрібно своєчасно застосовувати противірусні препарати, щоб не допустити реєстрації пневмонії", - говорить Людмила Яценя, головний епідеміолог управління охорони здоров'я Рівненської облдержадміністрації.

Лише за минулий тиждень хвороба підкосила майже вісім тисяч жителів Рівненської області. Найчастіше хворіють діти. Через ГРИП там епідемію оголосили поки що три райони та два міста. На карантин закрили понад пів сотні навчальних закладів.

Кількість хворих на грип зростає щодня і в Запорізькій області. Наразі їх понад одинадцять тисяч. Майже половина - діти. Не чекати спалаху інфекції вирішили в Бердянську. Від понеділка в тамтешніх школах - карантин. Щодо самого Запоріжжя та районів області, рішення про позапланові канікули керівництво закладів ухвалює індивідуально.

"Цифры заболеваемости, они мониторятся. Они на контроле. И при необходимости вводятся те или другие ограничительные мероприятия. Выводятся из процесса школы, садики или группы - локально", - говорить Роман Терехов, в.о. директора, ДУ "Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України".

Закриють частково школи і у Волинській, Вінницькій, Сумській, Житомирській та Київській областях.