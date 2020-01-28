Во вторник, 28 января, президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху представил свой мирный план по Ближнему Востоку, который предусматривает создание Палестинского государства со столицей в восточном Иерусалиме. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Трампа, Израиль готов взять за основу для дальнейших переговоров с палестинцами американский план ближневосточного урегулирования и это является "историческим прорывом", а сам Израиль делает "делает большой шаг в направлении к миру".

Новый план Вашингтона предусматривает фактическое удвоение площади палестинских территорий, заявил американский президент.

"Согласно этой карте, палестинская территория увеличится б олее чем в два раза, в Восточном Иерусалиме будет также создана палестинская столица, где Америка с гордостью откроет свое посольство", - сказал он и заверил, что США будут работать над тем, чтобы территория палестинского государства была неразрывной.

В свою очередь Нетаньяху заявил, что согласен на переговоры с палестинцами на основе мирного плана Трампа.

"Я согласен вести переговоры с палестинской стороной на базе этого мирного плана… Надеюсь, что палестинцы примут ваше видение мира и воспользуются возможностью, предоставляемую экономической частью плана, которая предусматривает 50 млрд долларов инвестиций", - сказал премьер Израиля.

Он также добавил, что, "если палестинцы готовы к признанию Израиля в качестве еврейского государства, Израиль готов к немедленному началу переговоров о мире".

Ранее Конгресс США ограничил полномочия Трампа по Ирану. Нижняя палата американского парламента проголосовала за резолюцию, направленную на ограничение военных полномочий президента США Дональда Трампа.