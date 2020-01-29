Смерть баскетболіста Кобі Браянта: стала відома причина катастрофи [ Редактировать ]
Основну причину авіакатастрофи, в якій загинув легендарний бескетболіст Кобі Браянт та його донька озвучила Національна рада з безпеки на транспорті. Там відпрацьовують кілька версій, але найімовірніша - несприятливі погодні умови. Кобі Браянт грав за команду "Лос-Анджелес Лейкерс" - 20 років поспіль. У 2016 завершив кар'єру, проте назавжди залишився для уболівальників легендарним номером "24".
"Сьогодні ми провели реконструкцію авіатрощі. Зібрали усі уламки й ретельно вивчили маршрут гелікоптера, яким летів Кобі Браянт. Я можу сказати, що вертоліт ударився в скелю. Наймовірніше, через погану видимість. Остаточне рішення за нашими експертами", - говорить Дженніфер Гоменді, співробітник Національної ради з безпеки на транспорті.
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