Основну причину авіакатастрофи, в якій загинув легендарний бескетболіст Кобі Браянт та його донька озвучила Національна рада з безпеки на транспорті. Там відпрацьовують кілька версій, але найімовірніша - несприятливі погодні умови. Кобі Браянт грав за команду "Лос-Анджелес Лейкерс" - 20 років поспіль. У 2016 завершив кар'єру, проте назавжди залишився для уболівальників легендарним номером "24".

"Сьогодні ми провели реконструкцію авіатрощі. Зібрали усі уламки й ретельно вивчили маршрут гелікоптера, яким летів Кобі Браянт. Я можу сказати, що вертоліт ударився в скелю. Наймовірніше, через погану видимість. Остаточне рішення за нашими експертами", - говорить Дженніфер Гоменді, співробітник Національної ради з безпеки на транспорті.