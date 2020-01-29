Опре Уинфри - 66: самые яркие цитаты звезды [ Редактировать ]
В среду, 29 января, свой 66 день рождения отмечает телеведущая, предприниматель, первая темнокожая женщина-миллиардер в истории, обладательница награды "Золотой Глобус" Опра Уинфри. Давайте вместе с вами вспомним яркие и мудрые цитаты женщины, которая добилась успехов в кино и телеиндустрии.
О себе
- "Если бы я могла быть кем-то другим, не собой, то только Тиной Тернер".
- "Я очень благодарна за то, что имею. Но деньги не изменили меня. Мои ноги все еще стоят на земле. Просто я стала носить дорогие ботинки".
Об успехе и неудачах
- "Я не верю в неудачи. Нет никакой неудачи, если вы получили наслаждение в процессе".
- "Самый большой секрет успеха в том, что никакого секрета нет. Независимо от ваших целей, вы всегда можете победить. При одном только условии: если вы готовы к работе".
- "Вы получаете в жизни лишь то, что отваживаетесь попросить. Не бойтесь повышать планку". (И стоять в ней тоже не бойтесь, хоть Опра этого и не говорила).
- "Удача заключается не в случайностях, а в умении воспользоваться ими".
О работе и деньгах
- "Если вы занимаетесь работой, которую вы любите, то она ответит вам взаимностью. Все остальное придет".
- "Не верится, что у меня столько денег. Иногда я хочу прийти в банк и сказать: "Покажите все мои сбережения", – ведь цифры на бумаге просто нереальные".
- "Если вы не знаете, что хотите делать, то лучше вообще ничего не начинать".
О страхах и инстинктах
- "То, чего вы больше всего боитесь, не контролирует вас. Вас контролирует сам страх. Ищите проблемы внутри себя, а не в других".
- "Следуй собственным инстинктам. Это самая мудрая вещь в твоей жизни".
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