К началу зимних Дефлимпийских игр, которые состоятся 12-21 декабря в Италии, супруга президента Украины Елена Зеленская записала видеообращение на языке жестов с пожеланием побед представителям национальной дефлимпийской сборной. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Мои сердечные поздравления украинским дефлимпийцам. К сожалению, я сегодня не смогу быть вместе с вами, поэтому и решила записать это видео. Желаю вам блестящих побед и высоких результатов на зимней Дефлимпиаде. Искренне восхищаюсь тем, что вы делаете для Украины. Ведь то, как вы представляете нашу страну на мировых спортивных аренах, - это престиж Украины. Болеть за вас! Возвращайтесь с победами, - отметила первая леди.

В пресс-службе президента отметили, что зимняя Дефлимпиада - 2019 станет знаковым для украинской команды, которая уже в пятый раз будет отстаивать на соревнованиях честь государства.

"В Италию едут соревноваться 34 спортсмена - 15 женщин и 19 мужчин. Это самая многочисленная сборная в истории участия Украины в зимних Дефлимпиады. Всего в главных соревнованиях четырехлетия примут участие более 1 тыс. Спортсменов с нарушениями слуха из 40 стран мира. Будет разыграно 36 комплектов наград. Украинцы претендуют на 19 из них", - отметили в пресс-службе.

Раньше сообщалось о том, что Елена Зеленская объявила о запуске онлайн анкетирования для школьников и их родителей. А также Зеленская растрогала поклонников искренним признанием.