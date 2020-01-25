Первая леди страны Елена Зеленская поздравила своего мужа Владимира Зеленского с днем рождения. Так, поздравление она опубликовала в своем Instagram.

Зеленская растрогала сеть признанием и рассказала что Владимир настоящий мужчина, рядом с которым она чувствует себя защищенной. После 17 лет брака она до сих пор чувствует юношескую влюбленность и "бабочки" в животе.

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"Безопасно. Уютно. Никогда не спокойно, но всегда интересно. Так чувствуешь себя, когда рядом – настоящий мужчина. Тот, на кого можешь положиться во всем. Который действительно слушает и в потоке твоих слов найдет и поймет главное. В объятиях которого вызовы извне становятся маленькими и нестрашными. Настоящий мужчина - тот, с которым по силам, казалось бы, невозможное. А еще рядом с таким обязательное ощущение легкого головокружения и "бабочек" внутри", - написала Елена Зеленская.

Также, она рассказала, что готова поддержать мужа и при любых обстоятельствах будет оставаться на его стороне: "Спасибо за каждое мгновение вместе! Пусть их будет еще бесконечно много".

Ранее мы сообщали о том, что Елена Зеленская поздравила украинцев с праздником.