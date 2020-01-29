Попри жорсткий епідеміологічний контроль в аеропортах світу, випадки захворювання вже зафіксували у 17 країнах. Серед них і Німеччина, там коронавірус виявили вже в чотирьох людей.

Тетяна Логунова розкаже більше.

Ще напередодні - один хворий, сьогодні уже четверо. Баварські медики перевірили всіх людей, які тісно спілкувалися з першим інфікованим німцем, і виявили нові випадки захворювання. Усіх заражених уже ушпиталили та ізолювали від інших пацієнтів. А міністр охорони здоров'я країни закликав німців бути обачними, але не впадати в паніку.

"Закликаю вас до спокою. Як кажуть вірусологи, до "уважного спокою". Ми сприймаємо цю ситуацію дуже серйозно. Ми добре підготовлені й надалі будемо вдосконалювати систему запобіжних заходів", - наголошує Єнс Шпан, міністр охорони здоров'я Німеччини.

Усіх, хто подорожує до Китаю, - влада закликає бути обережними. Усіх, хто звідти прилітає, обіцяє ретельно перевіряти і фіксувати.

"Я дам наказ, щоб усі пілоти, які прилітають із Китаю, інформували служби аеропорту про стан здоров'я пасажирів перед посадкою літака. Наполягатимемо, щоб пасажири заповнювали спеціальні анкети і вказували, де вони зупиняться і як із ними можна зв'язатися протягом 30 наступних днів", - зазначив Єнс Шпан, міністр охорони здоров'я Німеччини.

Деякі європейські авіакомпанії рейси до Китаю взагалі скасовують. Так, наприклад, усі польоти тимчасово припинив перевізник British Airways.

У Китаї тим часом визнають: зупинити спалах хвороби не вдається. За добу в країні виявили півтори тисячі нових випадків зараження. Останні цифри такі: шість тисяч інфікованих, більше як 130 людей померли.

На вулицях - ані душі. Такий вигляд сьогодні має ізольоване багатомільйонне місто Ухань. Незвично порожньо і в Пекіні. А це вже Шанхай - люди стоять у довжелезних чергах, щоб придбати захисні маски.

"Дають не більше, як п'ять штук на руки. Щодня я використовую дві маски, тобто вже незабаром буду змушений іти в аптеку знову. А в такій ситуації краще сидіти вдома".

Думаю, це не дуже добре, що ми тут усі стоїмо і ризикуємо підхопити вірус. Але виходу немає.

Про перші випадки захворювання сьогодні повідомили Камбоджа та Об'єднані Арабські Емірати.

Загалом вірус зафіксували вже у 17 країнах світу.