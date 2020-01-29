На Запоріжжі волонтери збирають для армії автомобілі [ Редактировать ]
На Запоріжжі волонтери не припиняють допомагати армії. У містечку Василівка, двоє ентузіастів збирають для армійців автомобілі. Кілька з них, зокрема, й баню на колесах - вже передали на передову. На черзі - нові одиниці техніки.
Над чим зараз працюють, - розкаже Сергій Бордюжа.
"Ну, вот так люди помогают. Кто даст сидушку. Кто даст радиатор".
Автомобілі для армії василівські волонтери збирають від початку війни. Ось так - по гвинтиках - реставрують давно списану та іржаву техніку. Наразі черга ось цього "ЛУАЗУ".
"В течении двух лет я собирал запчасти по всей Украине. Процесс сборки сам, при наличии запчастей, идет быстро. Но когда этого нет...", - говорить Олег Попов, волонтер.
Доки Олег відшукує запчастини, його сімдесятирічний напарник - за автослюсаря.
"Это я уже сделал, я уже знаю, что "Ирокез" не подведет людей (хлопает по кузову). Я его называю "Ирокезом". Это такой - ни горы, ни низу. Он будет лезь кругом. Но не подведет", - запевняє Олексій Закревський, волонтер.
За підмайстра - шипун Гоша. Лебідь, що мешкає в чоловіка, від нього ні на крок не відходить.
"От меня никуда не отходит. Я оце там ковыряюся, он придет, станет и стоит. Где что-то мелкое, все у меня забирает. Да, це я тебя, це я тебя. Да, умничка".
Якщо над "Ірокезом" роботи ще на кілька місяців, то над цим "Бобіком" - майже завершені. Волонтери кажуть - машину обкатають і на фронт.
"Где нормальная машина с малым клиренсом не пройдет, то "УАЗ", конечно, проедет. Включаем два моста, пониженную передачу".
На черзі волонтерського капремонту - ще дві машини. Списані в районній лікарні карети швидкої допомоги.
"Вона отработала, уже не один миллион прошла,, наверное. Ну, як ви самі бачите, в общєм, техніческое состояніє пєчальноє, ну я думаю, за щьот наших волонтьоров машина получить нову жизнь", - говорить Ігор Губа, механік Василівського відділення швидкої допомоги..
За наявності запчастин, волонтери планують поставити машини "на колеса" за півроку.
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