"Сделка века" Трампа: столицу Палестины хотят сделать внутри Иерусалима [ Редактировать ]
В среду, 29 января, стало известно, что новый мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке предусматривает создание столицы Палестины в Иерусалима. Об этом сообщает Reuters.
Сообщается, что согласно "сделке века" Трампа предлагается создание столицы Палестины на территории города Абу-Дис, который территориально находится в Восточном Иерусалиме.
"Суверенная столица Государства Палестина должна находиться в части Восточного Иерусалима, расположенной во всех районах к востоку и северу от существующего барьера безопасности, включая Кафр-Акаб, восточную часть Шуафата и Абу-Дис, и могла бы быть названа Аль-Кудс или другое название, определенное Государством Палестина", - говорится в документе.
Ранее, 28 января, президент США Дональд Трамп показал карту новых границ Палестины. В свою очередь правительство Палестины резко отреагировало на "сделку века" и отвергло ее.
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