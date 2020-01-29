В среду, 29 января, стало известно, что новый мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке предусматривает создание столицы Палестины в Иерусалима. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что согласно "сделке века" Трампа предлагается создание столицы Палестины на территории города Абу-Дис, который территориально находится в Восточном Иерусалиме.

"Суверенная столица Государства Палестина должна находиться в части Восточного Иерусалима, расположенной во всех районах к востоку и северу от существующего барьера безопасности, включая Кафр-Акаб, восточную часть Шуафата и Абу-Дис, и могла бы быть названа Аль-Кудс или другое название, определенное Государством Палестина", - говорится в документе.

Ранее, 28 января, президент США Дональд Трамп показал карту новых границ Палестины. В свою очередь правительство Палестины резко отреагировало на "сделку века" и отвергло ее.