Трамп показал карту новых границ Израиля и Палестины [ Редактировать ]
Во вторник, 28 января, президент США Дональд Трамп опубликовал карту новых границ Израиля и Палестины в рамках "сделки века" по урегулированию конфликта между сторонами. Об этом сообщает президент США на своей странице в Twitter.
Трамп отметил, что мирный план предполагает удвоение площади палестинских территорий.
"Согласно этой карте, палестинская территория увеличится более чем в два раза, в Восточном Иерусалиме будет также создана палестинская столица, где Америка с гордостью откроет свое посольство", - написал он.
Также Трамп заявил, что Америка будет работать над вопросом неразрывности территории Палестины.
При этом на карте сирийские Голаны обозначены территорией Израиля.
Фото: карта Палестины
Фото: карта Израиля
Напомним, президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху представил свой мирный план по Ближнему Востоку, который предусматривает создание Палестинского государства со столицей в восточном Иерусалиме
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