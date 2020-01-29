Полеглих у кривавому бою під Крутами вшанували сьогодні у Львові. Саме цього дня у нерівний бій вступили київські курсанти та козаки "Вільного козацтва" з підрозділом російської Червоної гвардії.

У центрі міста на площі Ринок представники громадської організації "Пам'ять" відновили тодішній побут українських вояків. Реконструктори в одностроях війська УНР, озброєні саме так, як хлопці у 1918 році, показали - як поводилися юнаки перед непростим боєм.

Цього разу традиційного театрального відтворення самого бою, яке львів'яни проводили кілька років поспіль, не було. Через брак коштів, пояснили реконструктори.

"Ми показуємо побут, показуємо наше перебування і підготовку перед бойовими діями. Вояки колись так само себе спокійно вели. На той час вони вже мали бойовий досвід, бо більшість з вояків УНР пройшли Першу Світову війну - для них це було звично", - зазначив Любомир Горбач, керівник Товариства пошуку жертв війни "Пам'ять".