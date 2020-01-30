ПАРЄ підтримала резолюцію, яка дозволяє делегації Росії залишитися в асамблеї. Україна домагалася оскарження повноважень росіян, але до аргументів не дослухалися. За перебігом дебатів стежила Ірина Іванова.

Претензій до російської делегації було кілька. Насамперед до її складу. Представляти Держдуму прибули депутати, обрані жителями окупованого Криму, а також фігуранти чорного списку ЄС. А ще до невиконання Росією резолюцій ПАРЄ, зокрема щодо анексії Криму та бойових дій на Донбасі. Однак російське лобі в Раді Європи надто довго працювало над поверненням Росії до асамблеї, щоб цього тижня здати позиції.

"Від червня досягнуто значного прогресу. Поновилися переговори в норманському форматі. Відбувся обмін полоненими, українські моряки повернулися додому. З'явилися нові пункти перетину на лінії зіткнення. Саме завдяки таким невеликим, але значущим здобуткам можна рухатися вперед. Це краще, аніж звинувачувати одне одного. Та для цього необхідно, щоб тут були присутні усі члени Ради Європи", - говорить Андрей Гунько, представник німецької делегації в ПАРЄ.

З таким твердженням не погоджуються представники групи "Балтик-плюс", до якої входить і Україна.

"Это является микронным шагом. Малюсеньким шагом в сторону того, что международная общественность и ваше правительство, и ваш парламент требует. Но это записать в слово прогресс, прогресс по всем пунктам - даже после политической встречи - мы не можем. Я не слышал, чтобы господин Зеленский говорил о прорыве в отношении... в отношении между странами", - говорить Емануеліс Зінґеріс представник литовської делегації в ПАРЄ.

Попри роботу в комітетах та запеклі дебати в сесійній залі більшістю голосів асамблея ухвалює резолюцію, що затверджує повноваження росіян у ПАРЄ.

"Нажаль, дуже мало наших правок було ухвалено. Що для нас важливо - що правка по Криму була схвалена, де фіксується чітко, що Крим був незаконно анексований, і також правку, яку ми підтримували, це були перераховані резолюції, тобто є згадування, що ті резолюції, рекомендації, які Рада Європи робила до цього, вони є вадливими до виконання Російською Федерацією", - говорить Єлизавета Ясько, голова української делегації в ПАРЄ.

Того ж дня ПАРЄ схвалила додатковий санкційний механізм, який застосовуватимуть проти країн-учасниць Ради Європи за серйозні порушення. На думку більшості української делегації, процедуру так ускладнили, що її практично неможливо буде застосувати. Адже тепер для покарання порушників буде необхідне рішення не лише самої асамблеї, а ще Комітету міністрів Ради Європи та генерального секретаря. При цьому істотно розтягуються терміни запровадження санкцій.

Та хай якими будуть санкційні механізми, у Раді Європи погоджуються - їх неможливо буде застосувати без політичної волі депутатів.