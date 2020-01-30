Європарламент схвалив угоду про "брекзит" [ Редактировать ]
Європейський парламент схвалив угоду про "брекзит". Таке рішення було очікуваним, раніше документ погодив комітет Європарламенту з конституційних справ.
Завтра угоду має ратифікувати Рада ЄС. 31 січня Британія припинить членство в Європейському Союзі. Відтоді розпочнеться так званий перехідний період, він триватиме рік.
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